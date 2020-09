Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, recebe alta após cateterismo

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo público da TV por conta do personagem Beiçola em A Grande Família (2001), recebeu alta do hospital onde estava internado, no Rio de Janeiro, após passar por um cateterismo na última sexta-feira (4). O famoso sofreu infarto agudo do miocárdio no início da semana.

A informação foi dada pela direção do IECAC (Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro), onde o ex-global estava internado. O estado de saúde de Oliveira é considerado estável.

Há pouco, Marcos afirmou que já voltou para casa após o procedimento. “Tive alta e estou em casa me recuperando“, garantiu em conversa com a revista Quem. O artista trabalhou por 14 anos na emissora da família Marinho como o dono da pastelaria da série A Grande Família.

No ano passado, o veterano admitiu que estava enfrentando dificuldades financeiras. Na época, ele estava morando em um apartamento em Botafogo. “Quero ir para algum lugar em que o aluguel seja mais barato. Tenho que pagar uma conta de luz de R$ 250 na semana que vem senão vão cortar o fornecimento“, disse em entrevista para coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Preocupado com a situação, o artista falou sobre o valor do dinheiro que já recebe das reprises: “Quando depositam, é R$ 600, no máximo“. Após a série da família Silva, Marcos esteve em Liberdade Liberdade (2016) e Deus Salve o Rei (2018).