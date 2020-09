Maria deixa Celso no chão com notícia bombástica · .

Maria (Bianca Bin) deixará Celso (Rainer Cadete) ajoelhado aos seus pés no último capítulo de Êta Mundo Bom!. Depois de tomar conta da mansão de Anastácia (Eliane Giardini), a jovem revelará ao marido que a casa talvez fique “pequena” para o casal, já que ela está à espera de um filho do irmão de Sandra (Flávia Alessandra).

A matriarca interpretada por Eliane Giardini deixará São Paulo para viver no interior junto com o filho Candinho (Sergio Guizé) na reta final do Vale a Pena Ver de Novo. Além de comprar uma fazenda para o herdeiro, ela também abrirá uma escola de teatro para que Pancrácio (Marco Nanini) possa incorporar seus personagens.

A fábrica de sabonetes ficará por conta do galã de Rainer Cadete, que contará com a ajuda da mulher para cuidar de todas as atividades na novela escrita por Walcyr Carrasco. A filha de Severo (Tarcisio Filho), porém, não aceitará que Quitéria (Kenya Costta) a chame de “senhora”.

“Somos amigas, sempre seremos. Eu a chamo de Quitéria, e você continua me chamando de Maria. Hei de contratar mais alguém, quero que cuide de Aninha para mim”, pedirá a protagonista de Bianca Bin.

“Afinal, a casa é grande. Há muito o que cuidar. Teremos um quarto para Alice [Nathalia Costa], outro para Aninha, e ainda sobrarão aposentos”, observará o mandachuva da Aroma.

Celso (Rainer Cadete) se ajoelha aos pés de Maria (Bianca Bin) ao saber que ela está grávida

Queixo caído

Celso ficará com a pulga atrás da orelha quando Maria pedir para falar em particular. “O que houve? Há algum problema?”, questionará o rapaz. “Não! Problema algum, meu amor. Eu apenas queria lhe dizer que talvez essa casa não seja tão grande assim, e nós precisaremos de mais um quarto”, dirá a irmã de Braz (Romulo Neto).

“Mais um quarto para quê? Não me diga que…”, balbuciará o jovem, que se ajoelhará imediatamente para beijar o ventre da companheira. “Sim, estou a esperar um filho seu, Celso. Um fruto de nosso amor”, confirmará ela na reprise vespertina da Globo.

Êta Mundo Bom! chega ao fim nesta sexta (11). A partir da próxima semana, a reprise de Laços de Família (2000) assumirá por completo o horário do Vale a Pena Ver de Novo.

