Mariana Becker fala quatro idiomas em transmissão de Fórmula 1 e impressiona · .

A jornalista Mariana Becker chamou a atenção do público com a sua capacidade de comunicação durante a transmissão da Fórmula 1 deste domingo (13), na Globo. A repórter chegou a falar a quatro idiomas diferentes enquanto realizava entrevistas ao vivo com alguns pilotos no Grande Prêmio da Toscana e foi elogiada nas redes sociais.

Vário telespectadores repercutiram no Twitter a conversa de Mariana com o francês Pierre Gasly, da equipe AlphaTauri. Ela começou a conversa na língua nativa do piloto, em seguida improvisou uma pergunta em inglês durante o bate-papo e retornou a palavra ao narrador Everaldo Marques novamente em português.

Em entrevista com o espanhol Carlos Sainz Jr., da McLaren, a jornalista voltou a utilizar seu conhecimento linguístico e conduziu o papo no idioma nativo dele, o espanhol.

Entre os comentários do público no Twitter, Mariana foi reconhecida por seu trabalho e chamada por alguns de poliglota. Confira:

Fazer Duolingo até ficar poliglota igual à Mariana Becker.

— Amanda Roldan (@mandy_roldan) September 13, 2020

Destaque da corrida hoje deveria ser Everaldo Marquês. Mas não tem como exaltar essa mulherona da porra chamada Mariana Becker! Além de mega informada e uma grande repórter, a Mulher tira onda entrevistando os pilotos em todas as línguas! #F1naGlobo #GPToscana #Ferrari1000

— Andy Allah (@AndyAllah) September 13, 2020

Vc piscou e a Mariana Becker já esta falando em aramaico

— Genesia (@conceicao13_) September 13, 2020

Fazer Duolingo até ficar poliglota igual à Mariana Becker na F1.

— Dono do Alfred (@_ddleandro) September 13, 2020

Estreia de Everaldo Marques

A transmissão do Grande Prêmio da Toscana, da Itália, pois marcou a milésima prova da escuderia Ferrari na categoria, a estreia no circuito de Mugello e também a estreia do jornalista Everaldo Marques na narração da Fórmula 1 na Globo.

O “novato” chegou a receber as boas-vindas de Galvão Bueno, titular da posição na Globo há anos. Nas redes sociais, Marques também teve o apoio de colegas de profissão, como os comentaristas Ana Thais Matos, da SporTV, e Leonardo Bertozzi, da ESPN.

No Twitter, os fãs de Fórmula 1 elogiaram o trabalho de Marques desde o início da transmissão. Confira abaixo:

Acordei cedo por motivos de: Everaldo Marques.

— Ana Thaís (@anathaismatos) September 13, 2020





Parabéns Everaldo Marques pela narração da F1 de hoje. Que conhecimento. Não deu tempo nem de dormir com tanta informação.#everaldomarques

— Marcos Ramos (@mdsramos1975) September 13, 2020

Everaldo Marques mandando muito, pode narrar todo domingo que eu fico feliz

— Mayck (@maycklago) September 13, 2020

Sensacional o Everaldo Marques narrando F1. Tem que ser o narrador titular da Globo.

— Victor Lunaᶜʳᵛᵍ✠¹⁸⁹⁸ 💢 (@victorlunacrvg) September 13, 2020

