Marília Mendonça faz brincadeira e revela que tem coleção de ex

Solteira, Marília Mendonça divertiu seus seguidores do Twitter ao fazer uma brincadeira com o fato de ter namorado com muita gente e não ter seguido com os relacionamentos.

Em um tweet, a Rainha da Sofrência fez uma pergunta para os internautas e já deixou a sua resposta sobre o assunto: “Do que vocês tem coleção? Eu tenho de ex!“.

Anitta, que também é muito conhecida por seus várias relações infrutíferas, respondeu o comentário da amiga. “Eu aposto que coleciono mais que você, miga“.

Os seguidores também contaram suas coleções. “Eu tenho de chifre“, confessou uma moça. “De vergonhas, não posso ver uma que quero colecionar“, brincou outra. “Eu tenho de ressacas, com você“, admitiu uma terceira.

Para quem não sabe, Marília Mendonça está solteira desde julho, quando colocou um ponto final no relacionamento com Murilo Huff, pai de seu filho.

Após muitas especulações sobre o término, a sertaneja fez um desabafo: “Não é minha obrigação vir aqui falar sobre isso, nem minha vontade. Mas eu estou aqui em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento. Que fique claro que meu término com o Murilo não teve nada a ver com ciúmes, nada a ver com traição“.

“Ele é um cara de respeito, massa, que eu sempre vou admirar. Se eu parei de seguir ele é porque dói ver a pessoa o tempo inteiro. As pessoas têm sentimentos, é isso que vocês tem que lembrar! Nós temos um filho, Murilo vem ver o filho quando ele quer, ele é um ótimo pai. Vocês precisam respeitar esse momento“, completou Marília.

Confira:

Do que vocês tem coleção? Eu tenho de ex! — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) September 4, 2020

Eu APOSTO que eu coleciono mais que você, miga — Anitta (@Anitta) September 5, 2020

Eu tenho de chifre. 🐮 — Marcelle Germano (@cellegermano) September 4, 2020

De vergonhas, não posso ver uma que quero colecionar. pic.twitter.com/5zoPV0ErFm — luanna (@luannamdss) September 4, 2020

eu tenho de ressacas, com vc — inamorável (@luizeracantora) September 4, 2020