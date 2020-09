Marília Mendonça posta música sobre ex e Murilo Huff comenta

Conhecida como a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça fez jus ao título mais uma vez. Ao lado do cantor João Gustavo, a cantora soltou a voz com a música Coleção de Ex.

No Instagram, a sertaneja postou um vídeo cantando a música que ficou conhecida pela a voz de Jefferson Moraes com a dupla Matheus e Kauan, mas que foi composta por ela.

“Uma das composições favoritas… Coleção de Ex, com a participação do mano @joaogustavodias_”, legendou Mendonça.

Nos comentários, o de Murilo Huff, ex de Marília e pai de seu filho, chamou a atenção. “Ai simmmmm @joaogustavodias_ mandou bem demaissss na segundinha [voz] papai”, elogiou o cantor.

Os fãs de Marília Mendonça não perderam tempo e logo responderam. “Sem dúvida a primeira (voz) é muito melhor“, afirmou um fã. “Marília é Marília, bebê“, disse outra admiradora. “Murilo, pega o telefone e liga pra ela e diz que você está arrependido kkkk”, aconselhou uma terceira.

Por falar em coleção de ex, recentemente no Twitter, a artista divertiu seus seguidores ao fazer uma brincadeira com o fato de ter namorado com muita gente e não ter seguido com os relacionamentos.

Em um tweet, a famosa fez uma pergunta para os internautas e já deixou a sua resposta sobre o assunto: “Do que vocês tem coleção? Eu tenho de ex!“.