Marina Ferrari fica aos prantos e dá a entender que foi dispensada de A Fazenda 2020

A Fazenda 2020 já começa nessa terça-feira (8), com 20 famosos concorrendo ao prêmio milionário de R$ 1,5 milhão. Como confirmado pelo próprio Marcos Mion, os participantes já foram colocados dentro da sede rural. Os quatro reservas, então, foram dispensados, assim como Marina Ferrari.

Por causa da pandemia da Covid-19, os futuros peões precisaram enfrentar um pré-confinamento rígido de 15 dias, para garantir que nenhum deles entrassem infectados pelo vírus. Além dos selecionados, mais outros quatro famosos ficaram trancafiados no hotel na expectativa de acontecer algo com os titulares e assim eles entrassem em ação.

Marina apareceu nos stories, depois que Mion confirmou o início do convívio no reality show, demonstrando tristeza com algo que havia acontecido: “Pela minha carinha, dá pra ver que eu estou um pouquinho tristinha. Vim aqui falar brevemente sobre um assunto e dar uma resumida, até porque não posso falar muito sobre o momento que eu estou passando”.

A sede de A Fazenda fica na cidade de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo, assim denotando — nessa fala — que a influenciadora digital foi dispensada do reality show da Record: “Muita gente perguntou: ‘Mari, o que você foi fazer tanto em São Paulo?’. Eu estava com um projeto, bem focada, que criei expectativas e me dediquei muito… Tudo que eu faço na minha vida, eu gosto de dar o melhor, mas infelizmente não deu certo. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Nem tudo sai como programado”.

Chorando muito, Marina Ferrari também passou uma mensagem otimista sobre o futuro e fez uma promessa: “Eu nunca vou desistir dos meus sonhos, vou continuar lutando e batalhando…. Muito obrigado a quem sempre torceu e torce pela minha felicidade. Sou grata a vocês que me motivam. A gente tem que acreditar que não era dos planos de Deus, não era nossa hora e nem nosso momento. Eu vou dar uma sumidinha, pra tirar um tempo pra mim. Em breve voltarei com meu sorriso no rosto, como sempre”.

Rafael Licks, que esteve no BBB 15, era outro nome que ficou pra depois. Em vídeo, surgiu com mensagem enigmática: “Vai ficar tudo bem, deixa estar. Positividade sempre. Tudo acontece como tem que acontecer. Por mais assustador que seja a escuridão momentânea, enfrente o medo e encontre a saída iluminada”.

“Tudo no tempo de Deus”, foi o que escreveu Faby Monarca, ao se filmar num carro que a levava pra casa. A loira esteve no Power Couple Brasil (com Enrico Mansur), assim como Anderson Felício (com Munik Nunes) que também foi dispensado e partiu para uma viagem à Jericoacoara.

Confira: