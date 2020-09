Marina Ruy Barbosa surge de lingerie no meio do deserto

De lingerie preta, Marina Ruy Barbosa surgiu super sensual no meio do deserto. Em uma sequência de fotos postadas no Instagram, a atriz mostrou os cliques que fez para uma marca de roupas íntimas.

“Um pontinho no meio do deserto“, legendou a ruiva, que posou com peças de renda e até mesmo uma mais sensual, com direito a cinto e ferro na cintura.

Nos comentários, a publicação, que teve mais de 550 mil curtidas, ganhou vários elogios para a artista. “Marina, você se supera“, afirmou uma admiradora. “Maravilhosa“, disse outra. “Gata demais”, escreveu mais uma.

Apesar de tanta beleza e tantos comentários positivos que recebe nas redes sociais, Marina Ruy Barbosa mostrou que se comporta como a maioria das pessoas em relação ao sentimento consigo mesma.

No Twitter, uma internauta brincou: “Será que a Marina Ruy Barbosa se sente feia? Essa mulher é linda demais“. Sincera, a ruiva respondeu: “Me sinto feia dia sim, dia não”.

“Se você se sente feia, imagina nós, meros mortais“, brincou uma fã. “A garota Totalmente Demais se acha feia um dia sim, outro não. Agora já estou achando pouco eu me achar feio um dia sim o outro também”, divertiu-se outra.