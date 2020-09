Marinho é ‘caçado’, Santos não sai do zero contra o Olimpia mesmo com um homem a mais, mas segue líder

Na volta da Conmebol Libertadores nesta terça-feira, o Santos não saiu do zero diante do Olimpia-PAR, na Vila Belmiro em duelo válido pela terceira rodada do grupo G.

O Santos ainda jogou mais de 20 minutos com um homem a mais em campo, após a expulsão de Rojas, do time paraguaio, aos 25 do segundo tempo.

Porém, nem mesmo assim o time de Cuca conseguiu fazer o seu gol.

Destaque do futebol brasileiro em 2020, Marinho sofreu com a marcação dos paraguaios e foi “caçado” em campo, sofrendo 7 das 18 faltas feitas pelo time visitante na partida.

A expulsão de Rojas, inclusive, foi por um carrinho por trás em Marinho.

O resultado mantém o Santos, ainda invicto, na liderança da chave com 7 pontos em três jogos, enquanto o Olimpia fica em segundo com 5 pontos.

Soteldo acerta a trave, Raniel dá bicicleta ridícula

No primeiro tempo, o Santos criou boas chances e poderia até ter aberto o placar.

Soteldo acertou a trave após uma bela jogada pela ponta esquerda.

Raniel recebeu um cruzamento e poderia, de dentro da área, ter completado para o gol. Porém, o atacante arriscou uma bicicleta que acabou não dando certo e protagonizou um lance bizarro.

João Paulo fez também duas belas defesas e evitou com que o Peixe levasse a pior no primeiro tempo.

Pelé ‘zicou’ Marinho?

“Em especial, quero mandar uma bênção pro Marinho, que está jogando muito no Brasileirão”, disse o Rei, antes do jogo, em suas redes sociais.

Marinho, no entanto, não conseguiu fazer muita coisa no jogo. O atacante acabou sendo “caçado” pelos jogadores paraguaios.

A expulsão de Rojas inclusive foi por uma falta em Marinho.

Santos 0 x 0 Olimpia

GOLS:

SANTOS: João Paulo; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonathan (Jean Mota); Diego Pituca; Alison (Lucas Lourenço), Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Raniel (Marcos Leonardo) Técnico: Cuca

OLIMPIA: Azcona; Otálvaro, Leguizamón, Alcaraz, Torres (Arias); Silva (Derlis Gonzalez), Rojas, Ortiz, Candia (De La Cruz); Santa Cruz (Pitta), Camacho (Caballero) Técnico: Daniel Garnero

O Santos acumula 5 jogos sem perder (duas vitórias e 3 empates)

O veterano Roque Santa Cruz durou apenas 16 minutos em campo antes de ser substituído

Marinho teve apenas dois chutes a gol no jogo

Marinho sofreu 7 faltas no jogo

Classificação

– Santos: 1º com 7pts

– Olimpia: 2º com 5pts

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias

Domingo, 20/09, 18h15*, Botafogo x Santos – Brasileirão

Quarta-feira, 23/09, 19h15*, Defensia y Justicia x Olimpia – Libertadores

*horário de Brasília