Maristela despacha oferenda de volta para ‘mar’ de Rosângela · .

Depois de pastar muito na mão de Florisval (Ailton Graça), Maristela (Aline Fanju) mostrará que superou a obsessão por ele e vai entregá-lo de bandeja para a Rosângela (Malu Galli) em Totalmente Demais. A ex-platinada ainda se envolverá com Montanha (Toni Garrido) e virará coach de autoajuda na reta final da novela das sete da Globo.

A mudança na vida da esteticista vai muito além da cor dos cabelos, e ela se revelará disposta a virar a página de vez na questão amorosa. Em cena prevista para ir ao ar no próximo dia 26, Maristela aparecerá confirmando um date com Montanha.

“Vim saber se está tudo certo pro nosso encontrinho de mais tarde”, perguntará ela. “Confirmadíssimo. Tô contando as horas aqui”, responderá o professor de Educação Física. A personagem de Aline Fanju, então, avistará Rosângela e partirá atrás dela.

“Você tá apressada?”, perguntará. “Tô sim, mas pode falar”, responderá a boleira, sem paciência. “Tem um ensinamento do meu livro que é assim: ‘São sempre duas opções, ou é oito ou 80, ou se cala ou se grita, ou se vai ou se fica. Porque de incerto nessa terra já basta nosso tempo de vida'”, recitará a ex-loira.

“Ah, Maristela, frase feita pra cima de mim uma hora dessas não vai dar não”, reclamará Rosângela. A esteticista, então, irá direto ao ponto sobre o motivo da abordagem.

“Eu acho que você precisa pensar o que você quer da sua vida, entendeu? Eu terminei com o Florisval daquela vez por causa da nossa conversa, eu queria te dar um toque”, pedirá. “Tá bom, Maristela, fala”, cederá a mãe de Jonatas (Felipe Simas).

“Você tá cansada de saber o quanto que eu corri atrás desse negão pra ele casar comigo, né? E o quanto ele correu disso feito o diabo corre da cruz. Ele te pediu em casamento na frente de todo mundo. Ele te ama, Rosângela, como ele nunca me amou”, declarará Maristela.

A sinceridade deixará a boleira muito surpresa. “Te confesso que não tá sendo fácil pra mim, mas eu tô tentando abrir meu coração. E agora eu sei que ele sempre foi apaixonado por você”, completará a ela, deixando a ex-rival pensativa.

Essa será uma das cenas em que Maristela mostrará habilidade para colocar em prática os ensinamentos do livro de autoajuda que adotou como manual de vida. A mudança radical na vida da personagem culminará com o lançamento de uma publicação própria nos últimos capítulos.

