Marvel 616: trailer da série revela impacto dos quadrinhos na cultura pop

Depois de um ano sem estreias no cinema por conta da crise do coronavírus, os fãs da Marvel irão poder matar um pouco as saudades dos seus heróis favoritos com o documentário Marvel 616.

A série irá mostrar como os quadrinhos e os personagens influenciaram e impactaram a cultura pop.

Confira o trailer abaixo para saber mais e ver imagens raras do Homem-Aranha japonês:

A produção é divida em 8 episódios e cada um deles é dirigido por um diretor diferente e com um tema exclusivo. Por exemplo, o episódio que conta com Gillian Jacobs (Community) na cadeira de direção irá apresentar mulheres importantes para a história da marca.

Na série, você também irá conhecer mais sobre as histórias dos quadrinistas Javier Garrón e Natacha Buston, dois dos responsáveis por criar Miles Morales e Moon Girl. Além de saber mais sobre os personagens “esquecidos” dos quadrinhos, a docusérie também vai entrar de cabeça no mundo dos cosplays e entender a relação entre os super-heróis e bonecos.

Marvel 616 tem data de estreia marcada para 20 de novembro no Disney+. Para a alegria dos fãs brasileiros, a plataforma deve chegar ao Brasil já no dia 17 de novembro.