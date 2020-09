Marvel Studios: calendário atualizado de filmes e séries

O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) estará recheado de estreias até 2023. Além dos filmes, as séries exclusivas do Disney+ vão contar novas histórias inspiradas nos quadrinhos da Casa das Ideias.

Para não perder nada desse universo conectado, organizamos o calendário de lançamentos da Marvel Studios. Descubra quando será a próxima aparição do seu herói favorito!

WandaVision

WandaVision (2020).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: dezembro de 2020

WandaVision é a primeira série do Disney+ a se conectar ao MCU. Após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019), Wanda cria uma realidade alternativa em que vive uma “vida perfeita” ao lado de Visão. Contudo, essa ação terá efeitos inimagináveis.

Viúva Negra

Viúva Negra (2021).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: 7 de maio de 2021

Situado entre Capitão América: Guerra Civil (2016) e Vingadores: Guerra Infinita (2018), Viúva Negra mostrará Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) lidando com uma perigosa conspiração ligada ao passado dela como espiã.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: 9 de julho de 2021

Estrelado pelo ator Simu Liu, Shang-Chi apresentará o novo herói do MCU. Segundo a sinopse, a trama traz o especialista em artes marciais enfrentando o verdadeiro vilão Mandarim.

Homem-Aranha 3

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: 5 de novembro de 2021

Poucos detalhes foram revelados sobre o terceiro filme do cabeça-de-teia. Por enquanto, a única confirmação é o retorno de Tom Holland ao papel principal.

Eternos

Eternos (2021).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: 21 de novembro de 2021

Eternos apresentará um grupo de seres celestiais que vivem em segredo na Terra. Entretanto, os heróis vão precisar se reunir para lutar contra uma antiga raça inimiga, os Deviantes.

Falcão e o Soldado Invernal e Loki

Falcão e Soldado Invernal (2021).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: 2021

Sem datas definidas, as séries Falcão e Soldado Invernal e Loki estão previstas para estrear no Disney+ em 2021. Assim como WandaVision, elas servirão de base para os próximos acontecimentos do MCU.

Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão (2022).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: 11 de fevereiro de 2022

O quarto filme do Deus do Trovão promete mostrar Jane Foster (Natalie Portman) como “A Poderosa Thor”. Além do retorno de Chris Hemsworth como protagonista, a sequência será dirigida por Taika Waititi — responsável por Thor: Ragnarok (2017).

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: 25 de março de 2022

Baseado no título, o próximo filme do Mago Supremo deve apresentar novos personagens do MCU. Conforme as primeiras informações, a trama estará conectada aos eventos das séries WandaVision e Loki.

Capitã Marvel 2

Capitã Marvel (2019).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: 8 de julho de 2022

Capitã Marvel 2 é outra produção com poucos detalhes revelados. Assim, a atriz Brie Larson interpretará novamente a heroína no longa que será dirigido por Nia DaCosta.

Pantera Negra 2

Pantera Negra (2018).Fonte: IMDb/Divulgação

Previsão de estreia: Indefinido

Com a morte do ator Chadwick Boseman, Pantera Negra 2 pode deixar o calendário de estreias. Previsto para maio de 2022, a produção deve passar por reformulações.

Os próximos passos do MCU

A Marvel Studios já revelou que vai lançar 4 filmes em 2023. Rumores apontam que Homem-Formiga 3, Guardiões da Galáxia 3 e Blade devem chegar aos cinemas no ano em questão.

Por fim, o Quarteto Fantástico e X-Men também devem ser incluídos ao MCU. No entanto, não há previsão de quando isso acontecerá.