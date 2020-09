Máscara oficial da Apple aparece em vídeo de unboxing

O canal do YouTube Unbox Therapy publicou o curioso unboxing da máscara oficial da Apple. Especialmente projetada por engenheiros da empresa, o equipamento de proteção individual (EPI) será encaminhado para funcionários da companhia internacionalmente, mas não deve alcançar as prateleiras.

Longe dos produtos convencionais da Apple, a máscara de proteção pessoal é uma iniciativa exclusiva para combate à pandemia, na tentativa de proporcionar condições seguras no ambiente de trabalho. Ainda assim, o equipamento preserva características de demais dispositivos da companhia, como uma experiência de unboxing simples e recheada de instruções de fácil entendimento.

Segundo Lewis Hilsenteger, apresentador do Unbox Therapy, cada funcionário recebe uma caixa com cinco unidades dessas máscaras reutilizáveis, quantidade com duração estimada de um mês para um funcionário de turno integral.

“Em cada uma dessas caixas que o funcionário deve receber inclui o que parece ser cinco dessas máscaras e elas não são de uso único. Cada máscara é capaz de ser utilizada até cinco vezes e por até oito horas por cada sessão”, complementa o apresentador, ressaltando a duração garantida da proteção da máscara da Apple.

Lewis comenta sobre a experiência geral do EPI, afirmando que ela transparece mais conforto e confiança nos elásticos — que podem ser presos atrás da cabeça — e nas camadas que são distribuídas pelo rosto, tanto no nariz quanto a leve cobertura sobre o queixo. Ainda assim, a sensação de respirar por uma máscara ainda permanece, tão como em máscaras padrões.

Outro importante produto também disponibilizado para os funcionários da Apple é a versão alternativa das máscaras, transparente e fabricada por uma parceira da companhia. Neste caso, ela é destinada aos funcionários que precisam se comunicar com portadores de deficiência auditiva e que utilizam leitura labial para se comunicar.

Unbox Therapy/Reprodução

Em uma primeira análise, essas máscaras se assemelham aos “Face Shields”, amplamente adotados por enfermeiros e médicos na linha de frente do combate ao Coronavírus; no entanto, é consideravelmente menor e, em termos práticos, é muito semelhante ao uso de uma máscara comum.