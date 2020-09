Mass Effect Trilogy Remastered tem arte de capa revelada [RUMOR]

Já faz um tempo que andam circulando rumores sobre uma possível remasterização de Mass Effect Trilogy, com a coletânea aparecendo no site de um varejista português na quarta-feira passada (16), mas sendo retirada rapidamente logo depois. E hoje (21), o título apareceu novamente no site da loja Hernisvet, localizada na República Tcheca.

Segundo a imagem, a trilogia remasterizada ganhou uma nova capa e seria lançada em 15 de outubro para PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

(Fonte: Hernivest/Reprodução)Fonte: Hernisvet

Até o momento, a EA e a Bioware ainda não se pronunciaram sobre o assunto, então, por enquanto, tudo não passa de um rumor. Contudo, se levarmos em consideração que já tivemos Burnout Paradise Remastered e Crysis Remastered, seria totalmente plausível que planos para Mass Effect Trilogy Remastered realmente estejam em andamento.

E aí, ficaram empolgados com este rumor? Acham que pode ser real? Contem para nós na seção de comentários!