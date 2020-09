Matheus Babi decide, e Botafogo vence o Vasco no jogo de ida

Não foi emocionante como o clássico do fim de semana, mas o Botafogo venceu o Vasco nesta quinta-feira, no Nilton Santos, por 1 a 0 no duelo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Matheus Babi, aos 23 minutos do segundo tempo, fez o gol do time da casa na partida. O atacante aproveitou um cruzamento e subiu no ‘terceiro andar’ para cabecear para o fundo das redes.

No fim de semana, o Vasco havia vencido o Botafogo por 3 a 2 no mesmo estádio pelo Campeonato Brasileiro, com gol de German Cano, mas dessa vez o argentino foi substituído sem fazer nenhum gol.

Com este resultado, o Botafogo pode até empatar na quarta-feira que vem, em São Januário, que ainda assim se classifica para as oitavas de final da competição.

Botafogo 1 x 0 Vasco

GOLS: Matheus Babi

BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre (Renteria), Honda, Kevin (Fernando) e Victor Luiz; Kalou, Bruno Nazário (Rhuan) e Matheus Babi Técnico: Paulo Autuori

VASCO: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos (Bruno Gomes), Marcos Jr e Benítez (Bruno Cesar); Ygor Catatau (Pec), Talles Magno e Cano (Ribamar) Técnico: Ramon Menezes

Babi tem 18 jogos e 6 gols no ano pelo Botafogo

Cano passou em branco pela primeira vez após 4 jogos seguidos fazendo gol

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileiro.

Domingo, 20/09, 16h*, Coritiba x Vasco

Domingo, 20/09, 18h15*, Botafogo x Santos

*horário de Brasília