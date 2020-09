Matheus Mazzafera dá beijão na boca de Guilherme e ex-BBB solta o verbo

O ex-BBB Daniel Lenhardt não foi o único que ganhou um beijão de Matheus Mazzafera em um vídeo divulgado no YouTube. Guilherme Napolitano também gravou com eles e Flay e acabou entrando na onda.

No entanto, nas redes sociais, o ex-namorado de Gabi Martins acabou recebendo várias críticas por parte dos fãs e resolveu desabafar. Em seu perfil no Twitter, ele enfatizou que é hétero e não admite ser xingado por isso.

“É triste ver o quanto o ser humano continua agindo assim. Recebi ofensas e xingamentos por ter dado um selinho no Matheus. Para vocês, que acham isso um absurdo, saibam que isso não fere minha masculinidade“, disparou.

“Sou heterossexual e tenho respeito por todos, independente da orientação sexual de cada um. Pessoas como essas, que se sentem no direito de ofender as outras, eu tenho pena“, completou, sem papas na língua.

Já Daniel, a respeito do beijo, disparou: “Foi uma brincadeira, gente. Já vi que está saindo em um monte de lugar“. E Mazzafera rebateu a declaração com as seguintes palavras: “Bom saber que sou uma brincadeira“.

A situação aconteceu para novos vídeos que devem ser divulgados ainda nesta semana por Matheus Mazzafera. Cabe lembrar que, dentro da casa do BBB 2020, Daniel teve um romance com Marcela Mc Gowan.

Confira: