Matrix 4: Keanu Reeves diz se sentir grato por voltar à franquia

Desde quando foi anunciado, Matrix 4 se tornou um dos filmes mais aguardados, por trazer uma importante franquia de volta aos cinemas. Apesar disso, a diretora e roteirista Lana Wachowski tem se esforçado para manter seu trabalho bem guardado, e ainda se sabe pouco sobre o roteiro ou detalhes da trama.

Assim como Wachowski, o elenco do filme também está evitando falar sobre a produção, como aconteceu recentemente com Keanu Reeves, que retorna ao universo de Matrix como Neo. Durante uma entrevista para promover seu mais recente trabalho, Bill & Ted: Encare a Música, o ator foi questionado sobre o que podemos esperar do novo filme de ficção científica.

“A roteirista e diretora Lana Wachowski criou uma bela história e um lindo roteiro. E estou muito grato por estar aqui e por fazer parte dessa história”, comentou o ator, com cuidado para não falar mais do que deveria sobre a produção. Ele ainda brincou dizendo “Eu meio que respondi a sua pergunta, sem responder à sua pergunta”.

Lana Wachowski dirigindo uma sequência de ação com Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss em ‘Matrix 4’Fonte: IMDb/Reprodução

Além de Reeves, Matrix 4 terá o retorno de Carrie-Anne Moss como Trinity. O elenco contará ainda com as presenças de Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jessica Henwick. Lana Wachowski assina o roteiro ao lado de David Mitchell (That Mitchell and Webb Look) e Aleksandar Hemon (Sense8).

Matrix 4 teve as filmagens suspensas em março de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, porém, a produção foi retomada no fim de junho. O longa está previsto para chegar aos cinemas no dia 1º de abril de 2022.