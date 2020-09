Mattos explica ‘oportunidade de mercado’, fim do interesse e pede desculpas à torcida

O assunto Thiago Neves no Atlético-MG fervilhou na noite da última segunda-feira: uma negociação que logo foi encerrada.

A possibilidade de o meia ex-Cruzeiro e Grêmio (com quem rescindiu contrato) assinar pelo clube alvinegro revoltou as redes sociais, e nesta terça o executivo de futebol, Alexandre Mattos, explicou a situação.

“O Thiago era um entendimento na questão técnica do nosso treinador (Jorge Sampaoli). Ele identificou uma possibilidade de momento. Ele indiciou outros nomes. Thiago foi uma oportunidade de mercado, que enquadrava numa oportunidade do jogador, dentro de um contrato até o fim do campeonato”, falou o dirigente à Rádio Itatiaia.

Thiago Neves durante treino do Grêmio, em 29 de janeiro de 2020 LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

“Mediante ao nosso dia-a-dia, ao nosso futebol a toda uma repercussão e pensando na segurança de todos, a gente recuou e agradeceu também o interesse do Thiago em relação ao Atlético. Queremos paz e tranquilidade para todos envolvidos”.

“Queremos buscar nosso sonho que é pensar ser campeão brasileiro. Se isso incomodou, pedimos humildemente desculpas”, declarou.

O veterano jogador de 35 anos tem identificação com a torcida do Cruzeiro, onde conquistou títulos e deixou provocações ao Atlético, e já chegou a dizer que não jogaria no rival mineiro.