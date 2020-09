Maurício Manieri segue internado na UTI após infarto; quadro é estável · .

Maurício Manieri, 50 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital São Luiz, em São Caetano do Sul, em São Paulo. O cantor teve um infarto e foi submetido a um cateterismo na segunda-feira (14). De acordo com comunicado emitido nesta terça-feira (15) pela assessoria de imprensa do músico, o quadro é estável.

Manieri foi internado desde a última sexta-feira (11) após sentir fortes dores no peito durante uma live. O artista foi levado às pressas para o hospital, onde realizou vários exames e os médicos constataram que ele tinha duas artérias obstruídas.

Diante da internação, Iza Stein, mulher de Manieri foi às redes sociais agradecer as mensagens de apoio. “Foi um grande susto. Podemos considerar um milagre ele estar entre nós hoje”, declarou na tarde de segunda.

Leia último comunicado da Opus Entretenimento sobre o estado de saúde de Maurício Manieri:

“A Opus Entretenimento informa que Maurício Manieri segue estável, ainda internado na UTI, sendo acompanhado pela equipe médica. A família agradece imensamente as orações e as manifestações de carinho.”

© 2020 . | Proibida a reprodução