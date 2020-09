Mbappé diz aos dirigentes que quer sair do PSG na próxima temporada, afirma jornal

Após uma ótima temporada e a confirmação da permanência de Neymar, o Paris Saint-Germain recebeu uma notícia nada animadora. Segundo o jornal inglês The Times, o atacante Mbappé teria comunicado aos dirigentes do clube que pretende sair na próxima temporada.

Mbappé é observado pelo presidente Emmanuel Macron após final da Copa da França Franck Fife / Getty Images

O jogador teria mostrado sua vontade em continuar a carreira fora da França, e o aviso teria vindo antes para que o PSG possa ouvir e receber propostas.

O jogador de 21 anos foi a segunda contratação mais cara da história do clube, custando 145 milhões de euros aos cofres parisienses. O único que o supera é Neymar.

Mesmo jovem, Mbappé já tem muita história no clube e no esporte. Campeão do mundo com a seleção francesa, o camisa 7 está no PSG há quatro anos, tendo sido campeão nacional em todas as temporadas.

Na última edição da Liga dos Campeões, foi fundamental ao lado de Neymar para a primeira final do time na principal competição de clubes do planeta.