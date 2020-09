Mbappé testa positivo para COVID-19 e é retirado de delegação da seleção francesa na Liga das Nações

O atacante Kylian Mbappé testou positivo para COVID-19 nesta segunda-feira, informou a FFF (Federação Francesa de Futebol) em comunicado.

Com isso, o atleta foi retirado da delegação da seleção da França que está disputando a Liga das Nações da Uefa.

Já está confirmado, portanto, que o atleta não jogará contra a Croácia, neste terça-feira.

Na semana passada, ele fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Suécia, fora de casa.

Mbappé durante jogo entre França e Suécia, pela Liga das Nações EFE

“O resultado do teste de COVID-19 feito pela Uefa na manhã desta segunda-feira resultou positivo, e Mbappé foi afastado do grupo depois do treino quando o resultado final dos exames foi entregue. De tarde, ele foi liberado para retornar à sua cada”, escreveu a FFF.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Desta forma, Mbappé é mais um jogador do Paris Saint-Germain a ser contaminado pelo coronavírus.

Até o momento, sete atletas já testaram positivo: Neymar, Icardi, Di María, Paredes, Keylor Naves e Marquinhos, além de Mbappé.

Segundo o jornal Le Parisien, a diretoria do PSG ficou bastante insatisfeita com a contaminação em massa dos atletas.