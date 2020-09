Mbappé volta de COVID-19, brilha com gol, arrancada e homenagem, e PSG vence ainda sem Neymar

Ainda sem Neymar, o PSG contou com um retorno em grande estilo de Kylian Mbappé para vencer sua segunda partida no Campeonato Francês. Recuperado de COVID-19, o atacante liderou os atuais campeões, que venceram o Nice, por 3 a 0.

Mbappé foi o último dos jogadores do PSG infectados com o novo coronavírus a retornar à equipe de Thomas Tuchel. Titular, ele ajudou seu time a ir para o intervalo já com 2 a 0 de vantagem, primeiro com um gol e depois com a jogada para o segundo.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Para abrir o placar, aos 38 minutos, Mbappé converteu um pênalti que ele mesmo sofreu, batendo alto, sem chances para o goleiro argentino Walter Benítez. Na comemoração, o francês mostrou uma camisa em homenagem a “Juanito”, o lateral Juan Bernat, que rompeu os ligamentos do joelho nesta semana e só deve retornar ao PSG em 2021.

Já nos acréscimos, o francês arrancou pela esquerda, deixando até um marcador no chão, abriu espaço na defesa do Nice e bateu para o rebote de Benítez. Na sobra, Di María marcou.

No segundo tempo, o Nice até chegou a ameaçar no início, mas o jogo seguiu sendo do PSG. Para dar o conforto definitivo no placar, aos 21 minutos, o brasileiro Marquinhos, de cabeça, aproveitando levantamento de Di María, faz o terceiro para os visitantes.

Kylian Mbappé comemora gol do PSG contra o Nice no Campeonato Francês Getty

Nice 0 x 3 PSG

GOLS: PSG: Mbappé, Di María e Marquinhos

NICE: Benítez, Atal (Daniliuc), Pelmard, Dante, Lotomba (Ndoye), Schneiderlin, Lees Melou, Thuram-Ulien (Sylvestre), Kamara, Rony Lopes (Guessand) e Gouiri Técnico: Patrick Vieira

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe (Dagba), Bakker, Verratti, Gueye (Herrera), Draxler, Di Maria (Fadiga), Mbappé (Sarabia) e Icardi Técnico: Thomas Tuchel

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

105 participações em gols é a nova marca de Di María na Ligue 1 desde 2015/16, após um tento e uma assistência contra o Nice

São 48 gols e 57 assistências

Somente 2 jogadores superam o argentino no quesito: Edinson Cavani (125) e Kylian Mbbapé (110)

Classificação

– Nice: 10º lugar, com 6 pontos

– PSG: 8º lugar, com 6 ponto

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no próximo final de semana, pela Ligue 1.

Domingo, 27/09, 8h*, Bordeaux x Nice

Domingo, 27/09, 16h*, Reims x PSG

*horário de Brasília