MC Livinho abre o coração e fala sobre remédio controlado na infância

Vítima de ataques na internet como a maioria dos famosos, MC Livinho revelou que tem aprendido a lidar com a questão. Em entrevista ao TV Fama, o funkeiro revelou que esse equilíbrio é relacionado com características da sua personalidade mais tranquila.

Para o MC, os famosos sofrem com as críticas dos haters pela razão das pessoas acharem que os artistas são perfeitos e estão acima de qualquer erro. Porém, na realidade, as coisas são bem diferentes do que o “esperado”. “Tem que ser uma pessoa santa”, disparou Livinho sobre o que muito acham.

Por falar na forma de agir do cantor, o funkeiro ainda contou que lida com a hiperatividade desde a infância. “Devido eu ser muito explosivo, muito arteiro e dar muito trabalho”, confessou.

“Já tomei remédio controlado por causa que eu era muito peralta, hiperativo, então esta parte eu já aprendi a lidar”, contou o artista.

Ainda na entrevista, o MC afirmou que atualmente se enxerga como sendo uma pessoa realizada, já que conseguiu alcançar o que tanto desejava. “Meu maior sonho eu alcancei. Foi que as pessoas reconhecessem meu talento”, disse.