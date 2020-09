MC Melody radicaliza e aparece com cabelo colorido

MC Melody resolveu mudar o cabelo mais uma vez. Agora, a cantora está com os fios coloridos. No Instagram, a jovem mostrou a transformação e foi elogiada.

Na foto tirada de baixo, Melody, que aparece com a língua para fora, mostrou que ainda manteve parte dos fios com a cor anterior, mas que grande parte do cabelo está com mexas vermelhas.

“Qual cor você esta vendo no meu cabelo, vermelho ou roxo?? Comente“, quis saber a MC.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Vermelho“, respondeu uma internauta. “Linda“, elogiou outra. “Nossa que bebê linda”, disse uma fã. “Linda demais“, escreveu mais uma.

MC Melody está sempre chamando atenção no Instagram. Seja por suas mudanças de visuais ou looks ousados. Atualmente, algo que vem despertando os seguidores são as fotos da artista com o youtuber Felipe Leal, seu namorado.

Em uma das suas mais novas fotos, a funkeira de 13 anos causou ao surgir com o adolescente montado em suas costas e provocou os mais diversos comentários.