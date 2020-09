MC Mirella decide fazer greve de fome após briga com Jojo Todynho · .

Jojo Todynho e MC Mirella voltaram a se estranhar em A Fazenda 12. Na manhã desta segunda (14), as cantoras discutiram por causa da quantidade de arroz doce que Mirella fez. Ao avisar que iria jogar fora, Jojo acusou a funkeira de desperdiçar comida. A ex de Biel não gostou e afirmou que iria fazer greve de fome: “Não vou comer mais nada”.

“Você fez esse arroz [doce] e ninguém comeu”, afirmou Jojo. “Comeu sim, é que tinha bastante”, rebateu Mirella. “Então da próxima vez você pergunta quem vai comer, que aí faz uma quantidade exata”, aconselhou a dona do hit Que Tiro Foi Esse?. “Eu ia adivinhar como se era a primeira vez que eu tinha feito. Pode deixar, que da próxima vez, vou fazer para mim e para quem quiser”, respondeu a MC.

Mirella, no entanto, não gostou da forma como Jojo falou e disse que se fosse para falar em desperdício, tinha muito mais além do arroz doce que ela fez no primeiro dia. “Não estou falando só de você, estou falando de um modo geral”, se irritou a cantora, já alterando o tom de voz.

Em seguida, a funkeira foi para a dispensa com Luiza Ambiel e avisou que não iria comer mais nada. “Melhor do que ficar parecendo que eu estou desperdiçando comida à toa”, justificou. “Ela está pegando no meu pé por tudo, por causa de cocô dos outros, por causa de arroz doce. Não vou comer mais nada”, reclamou. A musa da Banheira do Gugu se preocupou e avisou Jojo.

“Você pode me ouvir? Me desculpe a forma que falei, mas você sabe que não estou errada. Eu sou grossa, então me desculpe pelo modo de falar. Não estou brigando com você”, reconheceu Todynho. “Eu tinha acabado de subir dos bichos, morrendo de fome. Não comi nada, não bebi nada e você já veio falar um monte para mim. Eu podia ter falado besteira”, rebateu Mirella.

“Você podia ter conversado comigo de boa, não falado na frente de todo mundo como se eu fosse a errada. Eu me disponho a ajudar toda hora aqui na cozinha e toda hora [você] fica pegando no meu pé por coisa idiota”, disparou a MC. “Não estou pegando no pé, só estou falando para não fazer tanto doce da próxima vez”, explicou Jojo.

“Você acha que não fiquei chateada de ter feito um monte? Eu não tinha noção do tamanho da panela”, se justificou Mirella. Em seguida, as duas encerraram a discussão, e a MC começou a chorar enquanto lavava a louça.

bom dia! hoje a gente começou com treta por causa de comida! Jojo se estressou com Mirella por causa de doce e desperdício. #AFazenda12 pic.twitter.com/3t21xHhafj

— NTreality na #AFazenda12 🔥🤠 (@NTreality) September 14, 2020

Luiza foi conversar com Mirella sobre a briga com Jojo por causa de comida. #AFazenda12 pic.twitter.com/Wl3CtzByln

— NTreality na #AFazenda12 🔥🤠 (@NTreality) September 14, 2020

e na saída a Jojo foi atrás da Mirella pra questionar de novo a questão de doce, e pediu desculpas por “ser grossa na forma de falar”. #AFazenda12 pic.twitter.com/y1lWiYAbeI

— NTreality na #AFazenda12 🔥🤠 (@NTreality) September 14, 2020

Jojo disse também que não fala nada por trás de Mirella e nem ninguém. e fim de treta (por enquanto) #AFazenda12 pic.twitter.com/ckRRhgRJkq

— NTreality na #AFazenda12 🔥🤠 (@NTreality) September 14, 2020

