MC Mirella diz que ex deixou de transar com ela para jogar videogame · .

Em A Fazenda 12, MC Mirella disse que Dynho Alves deixou de transar com ela para jogar videogame na época em que tinham um relacionamento. Neste domingo (13), a peoa confessou que tem ódio do jogo Free Fire, pois o funkeiro passava a noite na competição online com os amigos e não com a ex-noiva, o que a deixava revoltada.

“Sabia que eu era noiva gente? Eu fiquei noiva com 21 [anos]”, comentou Mirella, ao relembrar o relacionamento com Dynho. Lucas Strabko, o Cartolouco, disse que a culpa do noivado era do jogo, o que chateou a funkeira: “Eu odeio esse jogo. Ah, pelo amor de Deus. [Ele] Joga de madrugada”.

“É verdade! Tem gente que vicia nos bagulhos que não dá”, opinou o jornalista. “Eu sei, eu bem sei”, concordou Mirella.

“Mas deixar de dar um trisquinho para ficar no Free Fire?”, questionou Luiza Ambiel. “Ai, quantas vezes”, respondeu a cantora, o que surpreendeu os peões. “Se o cara fizer isso comigo, eu dou um pescotapa nele”, rebateu a atriz.

Mirella contou que tem uma coleção de lingeries, mas nem isso atraía Dynho. “Eu uso uma por dia, eu não repito. É muito difícil. Eu ia, tomava meu banho, aí eu ia tentar [e não rolava]. Eu ia morrer. O pior é que eu ia dormir, mas [tinha] o barulho do jogo. Que barulho chato! Tinha que mandar ele para a sala”, desabafou.

“Era o dia todo isso?”, perguntou JP Gadêlha. “É vício! Sabe? A pessoa fica alienada. Ainda faz amizade com os meninos do jogo e fica o dia inteiro falando”, concluiu a MC.

