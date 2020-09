Mckenna Grace entra para o elenco da 4ª temporada de The Handmaid’s Tale

A jovem atriz Mckenna Grace (A Maldição da Residência Hill) foi anunciada pela Hulu como a nova adição ao elenco da 4ª temporada de The Handmaid’s Tale. Ela irá interpretar a personagem Sra. Keyes, uma adolescente extremamente inteligente que será esposa de um Comandante bem mais velho.

A personagem é descrita como tendo uma tendência rebelde e subversiva. É calma e piedosa por fora, mas turbulenta e até mesmo louca por dentro.

A 4ª temporada de O Conto da Aiai estava com sua produção pausada desde março, devido à pandemia, mas retornou às gravações há duas semanas em Toronto, no Canadá.

Sobre The Handmaid’s Tale 4ª temporada

Elisabeth Moss, que interpreta a protagonista da série, June, fará sua estreia como diretora na produção, comandando o terceiro capítulo da nova temporada.

Ainda sem data oficial para chegar ao streaming, The Handmaid’s Tale não deverá ter seu retorno antes de 2021.

Além de Grace e Moss no elenco, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, OT Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford e Sam Jaeger retornam para seus papéis.

A trama deve abordar as consequências da execução bem-sucedida — em partes — do plano de June para fugir de Gilead. Enquanto algumas aias, crianças e Marthas chegam a salvo no Canadá, June terá que lidar com os futuros problemas por ter ficado em Gilead.