Famoso jornalista tapa-buraco da Globo, Márcio Gomes declarou que tem adorado a rotina intensa de trabalho na bancada de vários jornais da casa nos últimos meses, principalmente na cobertura da pandemia. “Eu me adapto a qualquer função ou horário”, disse o apresentador, que atualmente cobre as férias de Maria Júlia Coutinho no Jornal Hoje.

Titular do temporário Combate ao Coronavírus, o carioca de 49 anos informou o público sobre a doença inédita no Brasil e no mundo às manhãs, com a responsabilidade de ocupar a faixa de horário de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes, apresentadoras do Mais Você e Encontro, respectivamente.

Após a extinção do programa informativo, Gomes ganhou um quadro diário no Jornal Nacional sobre as atualizações do número de casos da Covid-19. No início de setembro ele cobriu o período de férias de Renata Lo Prete no Jornal da Globo e no podcast O Assunto. Agora, o apresentador cobre Maju até o fim do mês, mas nega estar cansado.

“Fazer tantos telejornais e atividades diferentes me enriquece como jornalista. Conheço novas equipes, testo novos formatos e uso a experiência de correspondente nos temas que abordo. Eu me adapto a qualquer função ou horário”, contou o funcionário da Globo em entrevista ao jornal Extra.

“Nem sempre é fácil criar uma rotina, mas fazendo tanta coisa, preciso aproveitar ao máximo minhas horas de folga com a família, mantendo meu ritmo de treinos, lendo, vendo TV. Adoro ver filmes, séries, documentários e tento alternar corrida e natação (tudo no meu prédio)”, listou.

“Aqui em casa respeitamos a quarentena”, explicou Gomes, que atualmente mora em São Paulo com a mulher, Taiga Gomes, os filhos Felipe e Isabel, de 17 e 12 anos, respectivamente, além de sua mãe e sua sogra.

Na Globo há 24 anos, Márcio Gomes já apresentou o Bom Dia Rio, o RJ1 e RJ2, foi correspondente internarcional na Ásia e morou em Tóquio, no Japão por muitos anos. Em 2018, ele voltou para o Brasil e passou a ser repórter especial do JN em São Paulo e virou apresentador eventual do JH, JG e SP2.

De acordo com Gomes, nada foi tão difícil quanto cobrir os primeiros meses da pandemia no Brasil. “Tem sido intenso, mas extremamente gratificante participar dessa cobertura, que traz uma responsabilidade inédita para mim. É um drama para o mundo todo”, avaliou ele, que se emocionou muito com alguns casos reportados nos telejornais.

“Com as primeiras mortes, com crianças que estavam sem aula e não tinham merenda, com o desespero de quem não conseguia uma vaga para internação. A nossa profissão nos coloca muito perto desse tipo de drama e é preciso saber lidar com os sentimentos”, finalizou o jornalista.

