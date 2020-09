Intérprete do Donato em Flor do Caribe, Luiz Carlos Vasconcelos dispensou dublê e realmente rolou ladeira abaixo em uma das cenas mais decisivas para o seu personagem na novela das seis. O ator enfrentou um paredão de pedras íngremes, se ralou inteiro, mas assegura que os machucados valeram à pena. “Eu me atirei no precipício”, brinca.

Em sequência exibida no último sábado (5), o pescador se aventurou ao descer um penhasco para socorrer um turista depois de se deparar com um acidente no meio da estrada. O rapaz, porém, já estava morto –e o marido de Bibiana (Cyria Coentro) ficou preso injustamente por sete anos pelo suposto assassinato.

“Como o Jayme Monjardim [diretor artístico] diz, não existe cena fácil, mas a que mais me exigiu foi justamente aquela em que precisei descer um barranco. Eu tinha dublê, mas quis fazer mesmo assim. Me ralei todo, cheguei a sangrar pela mão. Gosto do risco”, afirma o artista em entrevista ao ..

Donato, aliás, só se entregou às autoridades para proteger o filho Hélio (Raphael Vianna), a quem sempre culpou pelo incidente, ainda que as reais circunstâncias sejam reveladas na reta final da novela escrita por Walther Negrão.

“O papel me levou a lugares muito dolorosos, sobretudo por essa relação entre o pai e o filho problemático. Eu vivi uma gama de sentimentos muito fortes, foram tantas cenas de emoção forte que fica até difícil escolher uma só para representar esse trabalho”, explica o paraibano.

Luiz Carlos Vasconcelos improvisa com objetos de cedo para virar o palhaço Xuxu no folhetim

Nariz de palhaço

A produção também marcou a sua carreira ao trazer para a televisão o palhaço Xuxu, um personagem que ele criou em 1978 junto com o Centro Cultural Piolim, em João Pessoa (PB). A organização é sede de seu grupo teatral e também oferece um trabalho de educação popular por meio das artes circenses.

Ao finalmente ganhar sua liberdade, Donato conseguiu reconquistar a confiança do filho Felipe (Pablo Mothé), então um bebê quando foi preso, ao improvisar uma fantasia de bufão com os objetos que poderiam ser encontrados na casa de um pescador no Rio Grande do Norte.

“Talvez um dos momentos mais criativos que já vivi na TV. O sapatão foi um pé de pato, para o nariz eu peguei uma tampa de garrafa. A peruca saiu de uma vassoura de palha que enfiei na cabeça na hora. Foi bem bonito e deu uma repercussão bacana entre os profissionais do circo”, rememora Vasconcelos.

