Pereirinha (José Mayer) vai acabar tendo a oportunidade de reencarnar como seu famoso robalo em Fina Estampa. Tereza Cristina (Christiane Torloni) fugirá com o peixeiro após tentar matar Griselda (Lilia Cabral). Mas a escapada será impedida por uma forte tempestade. Com o barco prestes a afundar, o trambiqueiro terá uma alucinação e desafiará a morte ao falar que eles serão salvos. “Me leva”, gritará ele na novela das nove da Globo.

No último capítulo do folhetim de Aguinaldo Silva, Tereza Cristina estará à bordo do barco de Pereirinha. Ela, então, começará a se arrepender da ideia de fazer sua fuga pelo mar. Com uma tempestade se formando, a madame perguntará se não é melhor eles voltarem para terra.

“Você vai se entregar para a polícia?”, questionará o peixeiro, que na verdade está pensando no dinheiro que a ricaça prometeu para ele e se recusará a voltar. A tempestade ficará cada vez mais forte, e a megera se apavorará.

“Meu Deus do céu! Eu tô achando que a porcaria desse barco vai virar”, se desesperará ela. O ex-marido de Griselda dirá que a “jacaroa do Nilo” não precisa se preocupar, pois antes de um acidente acontecer, eles sumirão.

Surto

Agarrada ao capitão na cabine, a mulher ficará cada vez mais desesperada, e ele a mandará ir para o deque do barco. Quando a personagem de Christiane Torloni chegar na parte de baixo da embarcação, encontrará tudo alagado.

Parecendo possuído por uma força misteriosa, Pereirinha continuará navegando sem medo do que possa acontecer. “Que tempinho mais arretado de bom!”, falará ele, entre gargalhadas sinistras.

Em meio ao seu surto, ele irá até a proa do barco e gritará para os deuses do céu e do mar. “Olha eu aqui de novo! Eu te desafiei uma outra vez. Me leva para passear lá no fundo!”, bradará ele, certo de que poderá voltar como um robalo, caso acabe no fundo do mar.

Sem saber ainda se sua invocação deu certo, o capitão irá até o deque para se abrigar junto com a amante, que continuará à beira de um ataque de nervos. “É o fim do mundo!”, berrará ela. Não sabendo mais separar a realidade de sua alucinação, Pereirinha prometerá que eles serão salvos a qualquer momento. “Se prepara, vai ser agora”, dirá abraçando a vilã, antes de uma escuridão tomar conta da cena.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem. Além dos spoilers, o . publica os resumos dos capítulos do folhetim protagonizado por Lilia Cabral e Christiane Torloni e também de outras tramas que estão no ar atualmente.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução