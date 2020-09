MEC divulga edital de bolsas remanescentes do Prouni do segundo semestre

Ministério da Educação (MEC) divulgou edital de bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2020.

A publicação feita no Diário Oficial da União nesta terça-feira (08) e traz informações sobre a seleção de candidatos para as vagas. Desse modo, de acordo com o edital, são oferecidas 90.000 bolsas remanescentes para o Prouni.

Assim, aqueles que tiveram interesse devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no portal do programa. O período de inscrição vai do dia 15 de setembro de 2020 ao dia 30 do mesmo mês.

O programa, que visa possibilitar a estudantes de baixa renda que não possuem diploma de nível superior a ingressarem em faculdades particulares, proporciona bolsas de estudo de 50% e de 100%.

Nesse sentido, as bolsas de 100% são reservadas aos estudantes que têm renda per capita de até um salário mínimo e meio, enquanto as bolsas de 50% são para aqueles cuja renda per capita é de até 3 salários mínimos.

Ademais, além do critério de renda, há ainda outros critérios. Desse modo, pode realizar inscrição o candidato que:

seja professor da rede pública de ensino;

tenha feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010 e tenha obtido nota igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0 (zero).

O edital determina ainda que o período de inscrição será o mesmo para candidatos não matriculados na instituição de ensino superior para a qual desejam se inscrever para disputar uma bolsa remanescente e para aqueles já matriculados na mesma instituição para a qual querem bolsa.

Confira mais informações sobre as bolsas remanescentes do Prouni do segundo semestre de 2020 no Diário Oficial da União. Clique aqui.

