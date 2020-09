Sem a presença do irmão Zezé Di Camargo, Luciano Camargo anunciou o lançamento de seu primeiro trabalho solo: o álbum gospel A Ti Entrego. “Estou no melhor momento da minha carreira”, disse o cantor ao comentar sobre o novo projeto, com estreia prevista para 16 de outubro nas plataformas digitais.

“Sucesso eu já tenho. Estou no melhor momento da minha carreira. O momento que estou cantando louvores para as pessoas é bem agora em que me sinto tocando uma vida plena, com equilíbrio e amor. É quando você se sente assim que entende melhor o mundo”, afirmou o novo cantor gospel, em entrevista para Leo Dias, do portal Metrópoles.

“Há 20 anos, eu tive vontade de gravar um trabalho assim, mas lá atrás, não teria essa leveza e verdade de agora”, complementou. A retomada deste desejo ocorreu há três anos, quando Luciano frequentava um culto religioso e sentiu que “precisava gravar um projeto como missão”.

“É uma missão de louvor. A pandemia mudou a rotina, mudou o rumo, creio que muitas vezes só temos como realizar algo paralelo ao nosso trabalho quando a sua plenitude toca o dedo de Deus”, comentou o músico ao enfatizar que o trabalho não tem visão comercial.

O álbum conta com 15 canções, entre regravações e músicas inéditas. A data de lançamento também foi escolhida pelo aniversário de casamento do cantor com Flavia Fonseca. Junto com a mulher, eles atuaram na seleção das faixas do projeto. Na entrevista, Luciano reforçou que a carreira gospel não representa o fim da dupla sertaneja, apenas a realização de um objetivo pessoal.

“É muito importante saber que, na felicidade, reverencio ainda mais a Deus. E trago a público esta verdade com o dom que Ele me abençoou e assim o traduzo em louvores. Eu, diferentemente de muitos, não busquei por Ele no momento da dor. Muitos artistas deixaram de cantar o secular para cantar gospel em momentos assim”, concluiu.

© 2020 . | Proibida a reprodução