Melhores amigos para sempre? Veja as melhores e piores duplas das séries!

Você sabe quais são os 5 melhores pares de amigos das séries? E os piores? Muitos shows de televisão falam sobre amizade e como as pessoas se apoiam umas nas outras para superar adversidades.

Porém, existem alguns desses pares de melhores amigos se destacam, enquanto outros podem até parecer ótimos, mas na verdade são bastante tóxicos.

Descubra quais são as piores e as melhores duplas das séries!

5 melhores amigos nas séries:

1. Blossom Russo e Six LeMeure – Blossom

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

As duas adolescentes eram muito próximas e praticamente inseparáveis na série. Tanto é que o pai de Blossom até considerava Six como uma de suas filhas! A paixão peculiar pela moda e todas as suas aventuras fazem com que elas se destaquem nesta lista.

2. Cristina Yang e Meredith Grey – Grey’s Anatomy

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

É impossível falar sobre melhores amigos nas séries sem citar as doutoras Yang e Grey. Desde a 1ª temporada, elas se referem uma à outra como a “sua pessoa”. Meredith e Cristina são conhecidas no hospital como as “gêmeas estranhas” e já passaram por muitas coisas juntas, incluindo salvar as vidas de seus maridos.

3. Lorelai e Rory Gilmore – Gilmore Girls

(Fonte: Warner Bros/Divulgação)Fonte: Warner

Quem disse que mãe e filha não podem ser amigas? O companheirismo entre Lorelai e Rory Gilmore é um dos motivos pelos quais Gilmore Girls se tornou um verdadeiro clássico da televisão.

4. Rachel Green e Monica Geller – Friends

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Amigas desde o Ensino Médio, Rachel e Monica aprendem muito juntas e também são inseparáveis. As duas chegaram até mesmo a morar juntas enquanto Monica ensinava a Rachel como era ser independente.

5. Michael Dorian e Christopher Turk – Scrubs

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Por último, não podemos deixar de citar também os dois doutores que mais parecem universitários patetas. Além de serem melhores amigos na série, eles são hilários e têm muito a ensinar sobre amizade.

Mas nem tudo é o que parece. Alguns pares de melhores amigos podem ser bastante disfuncionais. Então, vamos ver quais são as amizades que talvez precisassem de uma conversa?

5 piores melhores amigos nas séries:

1. Stephanie Tanner e Gianna Mahan – Full House

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Elas podem até parecer superamigas. Porém, Gia é uma péssima influência para Stephanie. Tanto é que ela está sempre tentando convencer a amiga a fazer coisas que ela não quer!

2. DJ Tanner e Kimmy Gibbler – Fuller House

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Parece que a franquia de Fuller House não se dá muito bem com melhores amigos. Nesse caso, parece que DJ sentia pena de Kimmy, e esse era o único motivo para elas serem melhores amigas.

3. Ted Mosby e Barney Stinson – How I Met Your Mother

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

Além disso, Ted e Barney são provavelmente um dos piores pares de melhores amigos das séries. Barney namorou e quase se casou com a ex de Ted, além disso estava sempre obrigando o amigo a fazer coisas de moral bastante questionáveis.

4. Chandler Bing e Joey Tribbiani – Friends

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Joey e Chandler são um ótimo exemplo de melhores amigos que têm uma relação bastante conturbada. Além de Chandler também beijar a namorada de Joey, ele está sempre menosprezando o amigo e fazendo com que ele se sinta burro. Um pouco problemático, não é?

5. Dawson Leery e Pacey Witter – Dawson’s Creek

(Fonte: Warner Bros/Divulgação)Fonte: Warner

Não há dúvidas de que o título de piores melhores amigos nas séries pertence a Dawson e Pacey. Na verdade, eles redefiniram o conceito de “amigos-inimigos”. Mesmo depois de todo o triângulo amoroso, ainda não estamos totalmente convencidos de que eles eram realmente amigos.

E aí, o que você achou da nossa lista?