Mercedes lança protótipo de elétrico inspirado no filme ‘Avatar’

A Mercedes-Benz divulgou um protótipo de carro elétrico inspirado no filme Avatar, do diretor James Cameron. O modelo, batizado de Vision AVTR, incorpora um aspecto muito relevante do universo fictício: a ideia é que o motorista se una ao automóvel, assim como os personagens do filme fazem ao “cavalgar” os banshees, animais voadores que são utilizados como meio de transporte.

Para colocar este conceito em prática, o Vision AVTR dispensa o volante ou qualquer espécie de controle periférico para dar lugar a um console central que comanda todo o veículo. “Ao colocar a mão na unidade, o interior ganha vida e o veículo reconhece o motorista por seu batimento cardíaco e respiração”, explicou a fabricante ao comentar sobre o protótipo.

Bateria reciclável

Na divulgação, a Mercedes ainda destacou que o veículo é movido por “uma tecnologia de bateria revolucionária baseada na química das células orgânicas à base de grafeno”. Esses compostos orgânicos colaboram para o desempenho da máquina e são menos nocivos ao meio ambiente, uma vez que tornam a bateria reciclável.

Sinalização por escotilhas

O design futurista certamente é um dos grandes focos de atenção. Além das portas transparentes, a Mercedes também inseriu pequenas aberturas na parte traseira do Vision AVTR, que são uma espécie de escotilha capazes de comunicar ao mundo exterior as intenções do motorista.

Assim como as luzes traseiras presentes nos carros atuais, estas aberturas indicam quando o condutor vai frear, acelerar ou virar em alguma direção.

Até o momento, a fabricante não informou quando ou até mesmo se o veículo será comercializado. O protótipo pode ser apenas uma demonstração do que podemos esperar da Mercedes no futuro. O que achou desse veículo? Compartilhe sua opinião nos comentários!