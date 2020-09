Meritocracia, vestiário blindado, personalidade… os 10 mandamentos de Koeman no Barcelona segundo jornal

Ronald Koeman já definiu quais são os dez mandamentos do Barcelona 2020/21 para alcançar o sucesso, leia-se, títulos, e esquecer de vez os fracassos da última temporada.

A revelação foi feita pelo jornal “Sport” nesta quarta-feira (9), numa publicação que dissecou item por item das regras do holandês.

É curioso notar que o treinador quer ter um time com personalidade, um vestiário blindado e profissionalismo. Mas ele também listou estilos de jogo, a base e, claro, Lionel Messi.

É importante lembrar que o argentino passou a treinar com o grupo nesta quarta, colocando um ponto final definitivo sobre a chance de deixar a equipe nesta janela de transferência.

Mas Koeman ainda não tem o elenco definido. Vidal e Suárez treinam com o elenco, mas não vão ficar. Philippe Coutinho se reapresentou, seria reemprestado, mas deve ficar.

Veja abaixo os dez mandamentos de Ronald Koeman, inspirados na sua época de jogador e em seus treinadores, segundo o “Sport”.

1. Meritocracia

Com as dispensas de Rakitic e os nomes de Suárez e Vidal nessa lista, Koeman já deu um recado que ninguém jogará com nome. Ele pretende escalar os melhores. Mesmo que não sejam famosos. O jornal diz que é uma lição que ele aprendeu com Johan Cruyff.

2. Preparação física

Um dos graves problemas que detectou no plantel é o mesmo que se viu nos últimos tempos: a equipe não está como devia fisicamente. Na reta final das temporadas, os jogadores chegaram ao momento da verdade com pouco combustível no tanque.

3. Bola parada

O treinador é apaixonado pela estratégia de bolas paradas, tanto nas faltas quanto nos escanteios e aos poucos vai trabalhando nessas ações que tantos gols e pontos podem contribuir. É verdade que nos últimos anos as faltas do Barça tiveram apenas um proprietário, Messi, com grande eficácia, mas este é um campo onde ainda há muito espaço para melhorias.

4. Pressão alta

Uma das marcas do Barça que Koeman quer resgatar. A equipe recua tarde e mal, provavelmente porque as pernas também falham. Ele não sabe como proteger as costas depois de perder a bola. Ronald está trabalhando muito nesse aspecto nos treinos.

5. Base

O holandês gosta de trabalhar com jovens e vai dar espaço para os talentos do Barcelona, mas desde que mostrem condições de defender o time principal. Ele está muito feliz com o nível de Ansu Fati e Riqui Puig e vai acompanhar de perto outros jovens.

Ronald Koeman comanda primeiro treino no Barcelona Divulgação / FC Barcelona

6. Vestiário blindado

Koeman quer blindar o ambiente e afastar não apenas críticas como também boatos e polêmicas do grupo. Entende que tudo isso carrega o ambiente e tira o foco do grupo.

7. Profissionalismo

Ele exige que todos se comportem de acordo com a instituição que representam. Gosta de bons modos, educação, respeito e profissionalismo impecável. Pedirá aos seus jogadores que pensem 24 horas por dia no Barça, na sua profissão, que cuidem da alimentação, das horas de descanso e que os seus compromissos pessoais não atrapalham suas obrigações.

8. Sistema de jogo

O Barça de Koeman também vai querer ter a bola, mas sofisticar o jogo. Quer que um dos seus atacantes esteja sempre aberto na ala, para dar profundidade ao ataque. Continuaremos a ver De Jong ou Busquets construindo o jogo, com os dois alas avançados e um meio-campo onde ele vai misturar controle técnico com força física. Isso dará muita ênfase à velocidade.

9. Personalidade

Ele quer jogadores com personalidade para enfrentar a pressão, mas que também acreditem em si próprios, porque se o Barça os contratou é porque se eles têm qualidade.

10. Messi

A primeira conversa que Koeman e Messi tiveram foi muito cordial, diz o jornal. O holandês espera que o argentino expresse sua liderança, faça a diferença em campo e seja a inspiração dos demais jogadores. Quer ter o camisa 10 como seu principal aliado.