Mesmo com pandemia, Globo lucra quase R$ 600 milhões em 3 meses

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus e a crise mundial causada pela paralisação da economia, a Globo faturou mais de meio milhão de reais no segundo trimestre de 2020. A emissora da família Marinho informou o lucro em comunicado enviado internamente para os seus funcionários.

Segundo as informações do site ., o canal lucrou R$ 560 milhões no período, e disparou em 215% na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre abril e junho de 2019, a empresa lucrou R$ 178 milhões. No ano inteiro, o lucro foi de R$ 753 milhões.

A resposta para o crescimento em meio à crise foi o corte de gastos, a produção zero nos estúdios e o enxugamento da folha de pagamento, com a saída de medalhões da casa no primeiro semestre, foi fundamental para o resultado.

Vale ressaltar que a receita caiu em mais de R$ 1 bilhão no segundo trimestre. Enquanto a soma de Globo, canais da Globosat e Globoplay (entre outros) faturou R$ 2,545 bilhões entre abril e junho de 2020, o montante foi de R$ 3,570 bilhões no ano passado.

A informação foi repassada via comunicado pelo presidente-executivo do conselho administrativo da Globo, Jorge Nóbrega. “O período representou o ápice da pandemia do novo coronavírus no Brasil, afetando diretamentre a economia do país e comprometendo ainda mais as atividades das empresas. Aqui na Globo, vivenciamos esse impacto de forma expressiva, que afetou significativamente nossas receitas com a redução de campanhas e anúncios, além do cancelamento de eventos esportivos”, disse.

“Essa redução [no faturamento líquido] é explicada principalmente pela queda das receitas publicitárias no período, fruto da retração das atividades dos nossos anunciantes causada pela pandemia”, pontuou.

Ainda de acordou com a reportagem, outro ponto que contribuiu para os resultados do período foi o gasto. A Globo tirou do bolso R$ 1,985 bilhão no segundo trimestre deste ano, 41% a menos do que os R$ 3,392 bilhões em 2019. O Globoplay, principal serviço de streaming da emissora cresceu 146% em número de assinantes e a receita aumentou 173%.