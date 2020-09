Mesmo com restrições, Salve-se Quem Puder terá cena de beijo

A situação atual mudou radicalmente as gravações das novelas da Globo e após anos de teledramaturgia, cenas de beijo se tornaram uma espécie de tabu por causa da pandemia. A principal produtora de novelas do país, no entanto, não deixará cenas do tipo de lado em Salve-se Quem Puder.

De acordo com as informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Felipe Simas e Juliana Paiva serão as estrelas do primeiro beijo na retomada das gravações. Para isso, os atores ficarão isolados uma semana para que a cena aconteça.

Antes do “ação” do diretor, a dupla será submetida ao teste dentro dos Estúdios Globo. A novela escrita por Daniel Ortiz voltou a ser gravada no início de agosto após cinco meses de paralisação. Na volta, as externas foram cortadas e as atrizes contam com camarins próprios.

Entre as novidades da nova fase da novela estão dois nomes: Babu Santana, convidado quando ainda estava dentro do BBB 2020, e Sophia Abrahão, longe da TV diariamente desde o fim do Vídeo Show (2016). A trama estrelada por Deborah Secco (Alexia), Vitória Strada (Kyra) e Juliana Paiva (Luna) só voltará ao ar no ano que vem.

Outro nome adquirido por Salve-se Quem Puder é Rodrigo Simas. O ator, recentemente diagnosticado com a covid-19, será Alejandro, o primeiro amor de Luna. Em uma das cenas da novela, que não tem previsão de reestreia, ele aparecerá interpretando uma música em homenagem à amada.