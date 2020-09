Mesmo fora do ar, Bruna Marquezine figura entre as mais seguidas do Brasil

Fora do ar desde 2018, quando integrou o elenco da novela Deus Salve Rei, Bruna Marquezine tem gerado a sua maior receita com as redes sociais. Próxima de alcançar a marca de 40 milhões de seguidores no Instagram, a atriz é uma das brasileiras mais badaladas na internet.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, a famosa aparece no ranking dos dez mais seguidos em sétimo lugar, com cerca de 39,9 milhões de internautas na plataforma.

A título de curiosidade, Bruna está atrás de nomes como o jogador Neymar Jr, seu ex-namorado, que aparece no topo da lista com 141 milhões de seguidores. Logo em seguida vem Ronaldinho Gaúcho (51,6 milhões). Anitta está em terceiro, somando 48,5 milhões de fãs na plataforma.

A lista segue com o jogador Marcelo Vieira Jr. (4º, 45,3 milhões), Whindersson Nunes (5º, 43,7 milhões), Tatá Werneck (6º, 42,3 milhões), Marina Ruy Barbosa (8º, 37,1 milhões), Gusttavo Lima (9º, 34,8 milhões) e Larissa Manoela (10º, 34,7 milhões).

Cabe ressaltar que Bruna não teve o seu contrato fixo renovado com a Globo no início deste ano. Apesar de ter seu nome cotado para o elenco de algumas produções, nada foi confirmado. Caso retorne para a telinha do plim-plim será apenas por meio de acordo por obra certa.