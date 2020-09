Messi deve retornar ao Barcelona nesta segunda, e jornal diz que renovação pode acontecer; veja os cenários

A novela Lionel Messi acabou – por enquanto. O argentino se reapresentará ao Barcelona nesta segunda-feira para iniciar os treinamentos de preparação para a temporada 2020/21, dia em que estará cara a cara pela primeira vez com Ronald Koeman. A conversa com o novo treinador pode aparar arestas deixadas por todo o imbróglio entre o craque e o presidente Josep Maria Bartomeu.

De acordo com o jornal catalão Sport, o comandante holandês já falou com o jogador por telefone antes de Messi oficializar seu desejo de deixar o clube. Agora, com a situação mudada, estarão em pauta na primeira conversa presencial os planos para o time no curto prazo, competitividade do elenco e até a faixa de capitão, assuntos importantes para o futuro do atleta.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O Barcelona quer que Messi retorne à “normalidade” o quanto antes. Tanto que já enviou uma equipe para a casa do camisa 10 neste domingo a fim de adiantar os testes para COVID-19, que seriam feitos na reapresentação, segundo o jornal Olé. Se tudo correr bem, o ídolo azul-grená já treina na segunda-feira.

Entretanto, mesmo que o jogador goste das ideias de Ronald Koeman, a temporada passará longe de ser normal para Messi. Isso porque será o último ano de seu contrato, que se encerra no final de junho de 2021. As negociações e especulações sobre seu futuro estarão presentes ao final de cada partida. E mesmo uma renovação com o Barcelona não está descartada.

É difícil imaginar uma continuidade do craque com o atual presidente, Josep Maria Bartomeu, a quem ele fez duras críticas. O clube, porém, passará por eleições em 15 de março de 2021, elegendo um novo mandatário antes do fim da temporada.

“Messi escutará o novo máximo mandatário do clube. Caso ele exponha um projeto esportivo atrativo, que possa aspirar reinar de novo na Europa, não se pode descartar que o craque siga além dessa campanha no clube azul-grená”, escreve o Sport em matéria deste domingo.

Messi lamenta eliminação do Barcelona na Copa do Rei para o Athletic Bilbao Getty Images

“Por exemplo, Messi via com bons olhos a chegada de Xavi Hernández no último mercado, mas o clube não conseguiu convencer o ex-jogador e escolheu Quique Setién. Um projeto com Xavi de treinador e ar fresco no clube talvez o seduziria o suficiente para decidir prolongar sua permanência no clube de toda sua vida”, completa o jornal.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Além de Xavi, outro fator que pode pesar é o familiar. Os filhos de Messi viveram toda sua vida em Barcelona e o próprio jogador admitiu na sua entrevista de sexta-feira que viu seu mais velho chorar e pedir para que ele ficasse na cidade, onde todos já estão adaptados.

O cenário de permanência, contudo, é apenas um entre vários possíveis. Se o clube não convencê-lo, Messi poderá sair de graça ao final da temporada e assinar com qualquer outra equipe. O Manchester City de Pep Guardiola larga como favorito, mas uma temporada inteira de futebol pode mudar muita coisa no mercado.

Interessados não vão faltar.