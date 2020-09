Messi faz dois, Coutinho deixa o dele, e Barcelona vence amistoso com Girona

Lionel Messi é um “morto em cima da mesa”? Ao que tudo indica, não parece.

Após ser chamado de “morto em cima da mesa” pelo técnico Paco Jémez, o camisa 10 do Barcelona deu a melhor resposta possível: dentro de campo. Nesta quarta-feira, a equipe enfrentou o Girona em amistoso de pré-temporada e o argentino fez dois gols na vitória por 3 a 1 dos catalães – Phillipe Coutinho deixou o outro para os donos da casa e Sáiz diminuiu.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

No melhor ritmo de amistoso de pré-temporada, a partida aconteceu em uma rotação abaixo do que estamos acostumados nas partidas que estão valendo, mas o técnico Ronald Koeman terá muita coisa de positivo para tirar da atuação catalã, principalmente da linha de frente. Os titulares foram Messi, Coutinho, Griezmann e o recém-contratado Trincão, que mostraram bastante entrosamento e criaram boas jogadas, como no lance do primeiro gol em que os quatro participaram da jogada.

Griezmann recebeu pelo meio, fintou a marcação e serviu Messi. O camisa 10 deu um passe genial e achou Trincão entrando na área nas costas do lateral-esquerdo. O português rolou para o meio e Phillipe Coutinho só teve o trabalho de empurrar para as redes, marcar seu segundo gol em dois amistosos e fazer a 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o Barcelona seguiu trabalhando a bola no campo de ataque e chegou ao segundo gol graças ao talento de Lionel Messi. Sem fazer muito esforço, o camisa 10 recebeu pela esquerda, cortou para o meio e, de perna direita, colocou a bola no ângulo de Martín Corral, fazendo um golaço e fechando a primeira etapa com os catalães com dois gols de vantagem.

Messi e Coutinho comemoram gol do camisa 10 diante do Girona David Ramos/Getty Images

Na volta do intervalo, um pequeno susto para os donos da casa. Logo no primeiro minuto, uma boa jogada do Girona encontrou Samuel Sáiz livre dentro da área e o atacante não perdoou: bateu sem chance para Neto e diminuiu para 2 a 1.

A alegria dos visitantes não durou nem cinco minutos, porém. Lionel Messi recebeu a bola na ponta direita da grande área, cortou para o meio e chutou de canhota. O camisa 10 contou com um desvio na zaga para vencer Martín Corral e fazer o 3º do Barcelona. Aos 15 minutos, Koeman fez sete alterações simultâneas, colocou a equipe reserva em campo, inclusive com algumas promessas que tentaram mostrar serviço.

Principalmente Pedri González, que teve duas boas chances de marcar, mas parou em defesas de Martín Corral.

Barcelona 3 x 1 Girona

GOLS: Coutinho e Messi 2x (BAR); Sáiz (GIR);

BARCELONA: Neto, Sergi Roberto (Semedo), Ronald Araújo, Piqué (Lenglet) e Alba (Firpo); Busquets (Aleña), De Jong (Riqui Puig), Trincão (Pedri González), Messi (Dembélé) e Coutinho (Konrad de la Fuente); Griezmann (Braitwhaite); Técnico: Ronald Koeman

GIRONA: Martín Corral, Calavera (Maxi Villa), Pedro Alcalá (Jonás Ramalho), Espinosa (Bueno) e Mojica (Franquesa); Gumbau (Granell), Kebe (Diamanka), Fernández, Sáiz (Delgado) e Izquierdo (Priego); Turmo (Zeballos); Técnico: Juan Carlos Unzué