Messi segue os passos de Cristiano Ronaldo e se transforma em 2º bilionário do futebol

Lionel Messi é um bilionário.

O camisa 10 do Barcelona foi listado nesta segunda-feira como o jogador mais bem pago do mundo pela Forbes, recebendo U$ 126 milhões (R$ 664 milhões) no ano de 2020.

Com isso, a fortuna do craque argentino irá ultrapassar o primeiro bilhão de dólares e Messi será o segundo bilionário do futebol, com Cristiano Ronaldo sendo o outro.

O português, inclusive, é o 2º mais bem pago da lista, ganhando U$ 117 milhões (R$ 616 milhões) em 2020. Neymar, com U$ 96 milhões (R$ 505 milhões), fecha o Top 3.

Messi e Cristiano Ronaldo durante entrega de premiação da Fifa Valerio Pennicino / Getty Images

O Top 10 tem, na ordem, Mbappé, Salah, Pogba, Griezmann, Bale, Lewandowski e De Gea.