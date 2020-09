Messi volta a trabalhar no Barcelona três dias após anunciar permanência forçada

Lionel Messi reapareceu no centro de treinamento do Barcelona nesta segunda-feira para trabalhar pela primeira vez desde o imbróglio que quase marcou sua saída do Camp Nou e que lhe custou uma permanência forçada há três dias.

Messi ya llegó a la Ciudad Deportiva del @FCBarcelona@ESPNDeportes pic.twitter.com/z5Hd2qBDCn — Jordi Blanco Duch (@Elwood_White) September 7, 2020

Duas semanas depois de pedir formalmente para deixar o Barça, o craque argentino começou sua pré-temporada pessoal disposto, muito a contragosto, a liderar um projeto que Ronald Koeman ainda não tem plenamente fechado.

Há 24 dias, o Barcelona levava uma sonora goleada do Bayern de Munique pela Champions League, e o camisa 10 – que já estava com as conversas sobre renovação paradas – repensava seu futuro.

Lionel Messi chega para reapresentação ao Barcelona Getty

As dúvidas com relação ao seu contrato (que acaba em junho de 2021) e a uma possível saída de graça sem precisar pagar a multa rescisória de 700 milhões de euros fizeram Messi dar um passo atrás no seu desejo.

Assim, nesta segunda-feira, ele se apresentou na Ciudad Deportiva (foi o primeiro a chegar ao CT do Barça) com o exame de COVID-19, começando a trabalhar sozinho, tal como rege o protocolo sanitário estabelecido por LaLiga.

Por causa disso, sua presença no amistoso contra o Nàstic de Tarragona, no próximo sábado, está em dúvida – o argentino ainda passará por um segundo teste do coronavírus nesta semana.