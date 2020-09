Meteorito é ‘rebatido’ pela atmosfera terrestre; veja o vídeo

Na última semana, um pequeno tipo de meteorito chamado Earthgrazer (Arranha-Terra, em tradução livre) atingiu a atmosfera terrestre. O destaque do evento gravado em vídeo é a sua distinta característica: a rocha espacial foi enviada de volta para o Espaço em efeito similar ao de pedras que rebatem em lagos.

(1/2) An earthgrazer above N Germany and the Netherlands was observed by 8 #globalmeteornetwork cameras on Sept 22, 03:53:35 UTC. It entered the atmosphere at 34.1 km/s, reached the lowest altitude of ~91 km and bounced back into space!@westernuScience @IMOmeteors @amsmeteors pic.twitter.com/5EgRivdcsu

— Denis Vida (@meteordoc) September 22, 2020