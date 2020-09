Jaque Ciocci, bailarina do Domingão do Faustão, e Igor Carvalho, conhecido por ser ex-namorado de Manu Gavassi, estão passando o feriado juntos numa fazenda no interior de São Paulo. Os publicaram fotos no mesmo cenário e trocarem elogios nas redes sociais. “Gata”, comentou ele na última foto postada pela dançarina. “Meu gato”, respondeu ela.

Eles também usaram emojis de coração ao trocarem elogios, reforçando a ideia de que estariam juntos. Seguidores do engenheiro e da bailarina já começaram a shippar o casal.

Carvalho está solteiro desde o fim de seu namoro com Manu, no começo de julho. Antes disso, os dois estavam mantendo a relação à distância desde que a cantora deixou o BBB20.

Após sair do reallity show, Manu levantou suspeitas de que o namoro não estava firme ao deixar Igor no Rio de Janeiro e voltar para São Paulo sozinha. Na época em que os rumores sobre um possível pedido de tempo começaram, a ex-BBB negou a crise no relacionamento e afirmou que estava tudo bem. Sua equipe explicou que eles não estavam se vendo por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A amiga de Bruna Marquezine havia pedido o engenheiro em namoro nos primeiros dias de seu confinamento, através de uma câmera. Ele deu um jeito de avisar que aceitava: levou um cartaz na casa de vidro do programa, localizada num shopping no Rio de Janeiro, pedindo que os novos participantes, Daniel Lenhardt e Ivy Moraes, dessem o recado à cantora.

Após o fim do namoro, ambos afirmaram estarem bem, terem carinho um pelo outro e respeito acima de tudo. “Você continua amiga do Igor? Acho a relação de vocês muito bonita e acima de qualquer namoro”, questionou uma internauta. Manu respondeu: “Muito. Muito mesmo. A gente tem uma amizade e amor que vão além de qualquer relacionamento amoroso. Sou muito grata a isso”.

