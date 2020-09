Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, desabafou sobre a terceira luta contra o câncer, descoberto na última sexta-feira (11). O músico de 51 anos detectou três pequenos tumores no peritônio, membrana que recobre a parede abdominal, e iniciou a quimioterapia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. “Meu pai ficou arrasado. Eu também, na verdade”, confidenciou.

Nesta quarta-feira (16), Braga decidiu fazer uma transmissão ao vivo em seu Instagram para falar abertamente sobre seu tratamento. Ao lado da mulher, Valeska Braga, o apresentador deu detalhes de seu estado de saúde.

O artista teve tumor no pâncreas em março de 2019. Depois, descobriu um nódulo na mesma região. Agora, em exames de rotina, foi diagnosticado novamente.

“Quando você tem um câncer, tem que esperar cinco anos para ver se está curado. Então, todo mês faço exames de sangue e a cada três meses faço um de imagem. Isso é absolutamente normal, e eu estou acostumado”, relatou.

“Na semana passada, achei até que estava com Covid-19, porque estava meio resfriado. Tinha baixado um pouco minha resistência porque fez um friozinho na semana retrasada”, contou.

Braga, então, fez uma bateria de exames, e na sexta-feira soube por seu médico, o oncologista Fernando Maluf, o diagnóstico. “Ele constatou: ‘A gente captou aqui uma pequena captação embaixo do abdômen, perto do umbigo, do lado esquerdo: três pontinhos bem pequenininhos. São pontos milimétricos'”, detalhou.

Por ter tido um câncer agressivo em 2019, o também baterista decidiu não esperar por uma evolução ou não da situação, e já iniciou a quimioterapia na terça-feira (15).

“Como vocês podem ver, estou bem. Claro que, quando você recebe essa notícia, o mundo vem abaixo. Mas é aquela história: não adianta ficar se lamentando. Tem que ir para cima para resolver, e foi isso que a gente fez”, esclareceu.

O comunicador contou que passou o final de semana entre amigos para não se deixar abalar. No entanto, ao contar a notícia para o pai, entregou que o veterano ficou inicialmente abatido, mas que logo a fé falou mais alto.

“Meu pai ficou, poxa vida, arrasado. Mas agora ele está para cima. Paizão é um cara para cima: ‘Meu filho, vamos acabar com essa bagaça aí’. Não foi bem esse o termo que a gente usou, foi um termo mais forte, mas vou poupar o ouvido de vocês. ‘Vamos acabar com essa bosta aí'”, entregou Braga sobre a conversa com o pai.

O herdeiro de Roberto Carlos adiantou que enfrentará seis sessões de quimioterapia e explicou que passa bem agora no início do tratamento. “Acho que ainda estou sob os efeitos daqueles remédios que tiram os efeitos colaterais. A partir de amanhã [quinta-feira], pode ser que eu comece a ficar mal”, detalhou.

“Talvez caia o meu cabelo. Pode ser que caia. Se cair, tudo bem também. Vou fazer o quê? Se cair o cabelo, tudo bem. Só não pode cair outra coisa. Abafa o caso”, divertiu-se durante a live.

“Tratamento de quimioterapia não é fácil. Dá aquela derrubada mesmo. Para manter o ânimo é complicado. Mas a gente está aqui junto”, finalizou. Demonstrando positividade, Braga encerrou a live com a música É Preciso Saber Viver, de autoria de seu pai e Erasmo Carlos.

Veja transmissão ao vivo de Dudu Braga:





