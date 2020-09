MG: Faculdades podem reabrir na próxima semana

As faculdades em Minas Gerais poderão retornar às atividades presenciais a partir da próxima semana. De acordo com as Secretarias de Estado de Saúde e de Educação em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (23) garantiu que a medida vale para as entidades públicas e privadas.

Além disso, também há novas previsões para a volta das aulas nas escolas de educação básica. Estas, entretanto, têm autorização para reabrirem suas portas a partir do dia 5 de outubro.

De acordo com o Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, a decisão de reabertura atual se justifica pela queda no número de diagnósticos de Covid-19 e de óbitos no estado de Minas Gerais. Segundo Amaral, essa baixa indica que o contágio se estabilizou.

“O que nos chama a atenção é a saúde física e emocional nos estudantes. Nós temos um confinamento prolongado, falta de contato entre os colegas, falta de espaço em casa e isso está relacionado a fatores de estresse que atingem estudantes e família”, disse o secretário.

Ainda assim, o governo ressalta que caberá aos prefeitos a definição final haverá ou não a retomada das aulas presenciais, ainda que estejam em uma região autorizada pelo governo do estado.

Onda amarela de flexibilização

O parâmetro que ajuda a determinar qual região deve retornar às atividades acadêmicas provém do programa estadual de flexibilização, o Minas Consciente.

Você Pode Gostar Também:

De acordo com esse planejamento, a cidade na qual se insere a faculdade deve se situar na chamada ‘onda amarela’.

Das 14 macrorregiões de saúde de Minas Gerais, 13 se encontram nesta onda amarela. Sendo assim, já podem reabrir as portas para alunos e professores de cursos de graduação, pós-graduação e livres.

Educação básica também retorna em Minas Gerais

No caso da educação básica, que inclui educação infantil, ensino fundamental e médio, é necessário que as escolas estejam em cidades na onda verde do Minas Consciente. Apenas uma macrorregião, norte, está nesta situação e já pode retomar as aulas presenciais para crianças e adolescentes.

O protocolo com as diretrizes para a retomada segura das aulas será divulgado pelo governo estadual na próxima semana.

“Nós temos um protocolo, que está sendo construído acompanhando diretrizes internacionais há mais de três meses. E foco principal que nós temos é prevenir e garantir a segurança de estudantes, professores e comunidade escolar”.

Segundo o secretário Carlos Eduardo Amaral, caso alguma macrorregião de saúde volte à onda vermelha, a cidade deve suspender novamente as aulas.