MHW: Iceborne ganha novo trailer com Fatalis e Velkhana Arquiaguerrida

A Capcom disponibilizou um novo trailer revelando mais detalhes sobre a última atualização gratuita prevista para Monster Hunter World: Iceborne. Apresentando os impiedosos dragões Fatalis e Velkhana, o Title Update 5 também irá acrescentar diversos eventos, quests e itens de customização, com destaque para as skins temáticas de Halloween.

Introduzido pela primeira vez em Monster Hunter Freedom 2, lançado para o PSP em 2007, o Dragão Ancião Fatalis promete elevar a caçada ao extremo. A criatura extremamente poderosa do Castelo Schrade é o último dos Dragões Negros que será adicionado a Iceborne. Já o Dragão de Gelo Velkhana surgirá em uma segunda versão como caça de uma das novas quests da atualização, premiando jogadores que a eliminarem com skins exclusivas do material congelado de sua pele.

O Halloween também irá marcar presença no patch, adicionando skins, armas e eventos através da expansão Fun Fright Fest, com diversas roupas dos macabros monstros como morcegos, lobisomens, vampiros e outros, assim como novas comidas fazendo referências às ceias exóticas.

A atualização irá acrescentar novas armas, acessórios como cachecóis, pingentes e outros, assim como novas armas em colaboração com Universal Studios Japan, que terá uma quest cheia de recompensas para quem completá-la.

O Title Update 5 será lançado gratuitamente em 1 de outubro para todos os jogadores. Monster Hunter World: Iceborne está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC.