Michel Teló e Lulu Santos confirmam início das gravações do The Voice Brasil

O The Voice Brasil começou em 2012 e teve oito temporadas na Globo. A versão infantil foi interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus e será retomada a partir de 13 de setembro, e a edição com adultos já está com as gravações à todo vapor.

Michel Teló, que é técnico desde 2015, confirmou que a nona temporada já está em fase de produção. O cantor apareceu no Instagram e falou da animação pelas audições às cegas: “Estou aqui no camarim, animado, coração batendo a mil por hora. Está tudo pronto, já. Todo mundo muito focado, tomando cuidado com todos, para ser uma temporada sensacional”.

O marido de Thais Fersoza fez com que todos os seus candidatos ganhassem nas cinco temporadas que esteve e mostrou-se focado em ganhar pela sexta vez: “Não vim aqui para brincar, não! É rumo ao hexa, mesmo. Temos grandes cantores nessa temporada. Vocês vão curtir muito”.

Lulu Santos também surgiu com uma roupa especial, respeitando os cuidados de higiene para evitar a Covid-19. O ‘hitmaker’ foi o único presente em todos os anos e refletiu sobre isso: “Passadas oito temporadas, estamos aqui nos preparando para a nona. Com todos esses procedimentos feitos no estúdio da gente ficar parcialmente como um hospital. Mas é para a nossa segurança e alegria de todos“.

Embora a estreia do The Voice Brasil esteja prevista para outubro, Lulu admitiu que não sabe exatamente o dia que ele voltará às telinhas: “Quando é a estreia? Eu não sei dizer, mas a gente já começou a fazer”.

Confira: