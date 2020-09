Microfone HyperX QuadCast S chega ao Brasil por R$ 1.600

Nesta segunda-feira (28), a HyperX anunciou o microfone QuadCast S, uma evolução do já consagrado QuadCast, lançado no primeiro semestre do ano passado. Repetindo o alto padrão de qualidade dessa série, o novo modelo inova ao trazer o recurso de iluminação RGB personalizável, que era tão aguardado pelos entusiastas de PCs e games.

O HyperX QuadCast S traz alguns dos melhores recursos presentes no modelo da geração anterior, como o suporte para shock mount, pop filter embutido, sensor para modo “mudo” com acionamento por toque, indicador de status em LED e qualidade de áudio acima da média do mercado.

Pop filter interno impede a captação de ruídos do ambiente.Fonte: HyperX/Divulgação

O microfone é versátil e se adapta a várias formas de captura de som de forma otimizada, já que possui quatro padrões polares: estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional. Por isso, ele pode ser utilizado para diversas finalidades distintas, como gravações individuais, transmissões ao vivo, videoconferências e até mesmo entrevistas.

Para evitar ruídos indesejados e manter a qualidade do áudio intacta, ele já traz um pop filter interno, além do sistema anti vibração, que inibe possíveis barulhos gerados pelo balanço da mesa.

O controle de ganho rápido permite aos usuários ajustar o volume do dispositivo facilmente, enquanto que a saída para fones de ouvido no padrão 3,5 mm é útil para quem precisa ter retorno do áudio que está sendo captado em tempo real.

Iluminação RGB dá mais estilo ao QuadCast S.Fonte: HyperX/Divulgação

Iluminação RGB

Além de todos os ótimos recursos do HyperX QuadCast S, há ainda os efeitos de iluminação RGB, que vão fazer a alegria de fãs dessa funcionalidade. As luzes e outras configurações podem ser ajustadas por meio do software HyperX NGENUITY.

O microfone é compatível com os mais populares aplicativos de conversação, tem as certificações de qualidade do Discord e TeamSpeak, e é compatível com PC, Mac e PS4.

Preço e disponibilidade

O HyperX QuadCast S será lançado no Brasil na segunda quinzena de outubro, pelo preço sugerido de R$ 1.599,90.