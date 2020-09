Microsoft Edge será lançado para o Linux em outubro

Após revelar os planos de levar o novo Edge baseado no Chromium para o Linux, no início do ano, a Microsoft confirmou a chegada do navegador ao sistema operacional de código aberto para o próximo mês de outubro, em versão beta. O anúncio foi feito pela companhia nesta terça-feira (22), durante a conferência virtual Ignite 2020 IT Pro.

Segundo a gigante de Redmond, o Edge para Linux está em desenvolvimento, no momento, e será liberado junto com a atualização do browser programada para o próximo mês. No entanto, a data exata do lançamento não foi especificada pela marca.

Também não se sabe quais recursos estarão presentes na estreia da versão beta do navegador para a plataforma, já que a empresa não forneceu maiores detalhes. Apesar disso, especula-se que a maioria das funções encontradas nas versões para Windows e macOS seja disponibilizada.

Por enquanto, o Edge baseado no Chromium só tem versões para Windows, macOS, Android e iOS.Fonte: Microsoft/Reprodução

O download poderá ser feito na plataforma Microsoft Edge Insider, assim que houver o lançamento da nova versão. Outra alternativa será baixá-la por meio do gerenciador de pacotes Linux nativo.

Versão focada em profissionais de TI

Da mesma forma que fez ao lançar o seu novo navegador para o sistema operacional da Apple, a dona do Windows deve posicionar o Edge no Linux mais como uma oferta voltada para desenvolvedores e profissionais da área de TI, interessados em testar páginas da web, de acordo com o ZDNet.

Apesar disso, o programa estará disponível para qualquer pessoa, sem restrições, permitindo a sua utilização por usuários comuns, que queiram apenas navegar na internet, acessar sites, redes sociais e outros serviços online.

Outro anúncio feito pela Microsoft, durante o evento, é que os administradores de TI poderão gerenciar, mais facilmente, o “modo Internet Explorer” presente no navegador. Essa função, que chegará a todas as versões do browser, possibilita o acesso a sites antigos com mais segurança.