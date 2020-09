Microsoft perdeu TikTok porque chamou app de ‘risco de segurança’

A Microsoft foi a primeira empresa a demonstrar interesse no TikTok após o conflito entre a rede social e o governo dos Estados Unidos, mas a companhia chinesa fechou uma parceria com a Oracle para manter seus negócios na terra do Tio Sam. Segundo a Reuters, a dona do Windows 10 teria oferecido US$ 20 bilhões para a ByteDance, mas o acordo não aconteceu porque a empresa de Bill Gates irritou a firma chinesa.

De acordo com fontes da agência de notícias, a Microsoft perdeu pontos com o CEO da ByteDance, Zhang Yiming, quando descreveu o TikTok como um risco de segurança. Em um comunicado enviado para Donald Trump no mês passado, o chefe da Microsoft, Satya Nadella, disse que traria “privacidade e proteção de primeira classe” se assumisse as operações da rede social.

Zhang Yiming e Satya NadellaFonte: Business Insider

Além de ter irritado o CEO da ByteDance, a oferta da Microsoft supostamente não convenceu os investidores da firma chinesa. Segundo as fontes próximas da negociação, a empresa tentou comprar as operações do TikTok por cerca de US$ 20 bilhões mais bônus de desempenho, o que não foi aceito pelos donos do negócio.

Parceria com a Oracle

Para manter controle do serviço e evitar o banimento do TikTok nos Estados Unidos, a ByteDance optou por um acordo estratégico com a Oracle. A fabricante de softwares será a “parceira de confiança” da empresa chinesa no país comandado por Donald Trump.

A parceria com a Oracle visa acabar com as preocupações do governo estadunidense sobre os dados de usuários ficarem armazenados na China. A companhia estadunidense auxiliará a ByteDance a manter informações nos Estados Unidos e também backups em Singapura.

A proposta está sendo avaliada pelo governo dos Estados Unidos e um resultado deve ser divulgado em breve.